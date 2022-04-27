Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах стрельбы в детсаду под Ульяновском

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В Ульяновской области организовали стихийный мемориал около детского сада, где застрелили двух малышей и воспитательницу во время тихого часа. Люди несут к нему цветы, игрушки и свечи, передает Пятый канал.
Напомним, что трагедия произошла сегодня днем в детсаду поселка Вешкайма. Мужчина заявился в учреждение с ружьем Иж-27, принадлежавшим его соседу, которого он убил накануне. Навстречу преступнику выбежали две воспитательницы, которые хотели помешать ему пройти к детям.
Одна из них набросилась на злоумышленника и попыталась отобрать оружие, однако силы были неравны, и он выстрелил в женщину. Позднее она умерла в машине скорой помощи. Вторая воспитательница успела спрятаться и отделалась ранением руки.
После того, как мужчина пробрался к спящим детям, он ранил двоих из них в голову, после чего покончил с собой. Позднее выяснилось, что стрелок ранее стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили, в дошкольном учреждении отсутствовала охрана. В качестве «гаранта» безопасности была установлена лишь тревожная кнопка, которую не успели вовремя нажать. По данному факту региональная прокуратура начала проверку.
После стрельбы правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Личности погибших уже установлены. Причины произошедшего выясняются.