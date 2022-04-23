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    «Люди не осознают масштабы программы роботов Optimus», — Илон Маск заявил, что этот бизнес превзойдёт автомобильный

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Люди не осознают масштабы программы роботов Optimus», — Илон Маск заявил, что этот бизнес превзойдёт автомобильный

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    Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что бизнес по производству человекоподобных роботов скоро будут стоить больше, чем автомобильный бизнес с программой FSD (полное беспилотное вождение).

    На открытии гигафабрики Tesla в Техасе в начале этого месяца Маск сказал, что новая волна продуктов, таких как робот Optimus, будет представлена в 2023 году. Маск сказал аналитикам во время отчета компании о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года в среду, что люди не осознают масштабы программы роботов Optimus.

    Важность Optimus станет очевидной в ближайшие годы. Те, кто проницателен или внимательно слушает, поймут, что Optimus в конечном итоге будет стоить больше, чем автомобильный бизнес, больше, чем FSD. Илон Маск На начальной стадии робот будет использоваться для работы с автоматизированными машинами на заводах Tesla. На лице робота будет экран для отображения важной информации.


    Маск также сообщил, что компания работает над созданием специального роботакси, которое будет запущено в серийное производство в 2024 году. У него не будет руля и педалей.

    Поездка на роботакси будет стоить меньше, чем билет на автобус или билет на метро. Я думаю, что это действительно станет мощным двигателем роста Tesla. И мы по-прежнему на пути к массовому производству Cybertruck в следующем году.


    Илон Маск

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