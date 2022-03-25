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Любовный треугольник: что делать? JuliaPsychologist



Instruction

1. Недостаток любви.

Когда партнер не испытывает глубокого и сильного чувства в браке, но может начать искать его с другими людьми. Флирт будет восприниматься как приключение, дающее острые ощущения. В конце концов, случайная измена вскоре перерастет в полноценный роман на стороне.

2. Различные интересы.

Хоть и бытует мнение, что противоположности притягиваются, в реальной жизни сильно различающиеся люди быстро надоедают друг другу. Когда партнеры видят, что у них мало точек соприкосновения, они начинают их искать вне брака.

3. Неуважение.

Если один из супругов постоянно унижает, проявляет пренебрежение, то велика вероятность, что второй будет искать комфорта и уюта с другим человеком.

4. Месть.

Часто измены случаются в ответ на реальную или надуманную неверность партнера. В любом случае, в таком союзе подрывается доверие и уважение друг к другу.

5. Кризис средних лет.

В длительном и крепком браке возникают романы на стороне именно из-за желания супругов продлить молодость. Партнеру в браке все наскучило, хочется острых ощущений.

Note

Определив причину любовного треугольника, возникает важный вопрос «Что делать?».

Как ни странно, но для многих отношений наличие еще одной стороны оказывается выгодно. Например, муж сохраняет роль отца в браке, а с любовницей удовлетворяет свои личные потребности.

Жена может все внимание уделить детям или работе, не решая настоящие проблемы в отношениях с партнером, а вымещая злость на соблазнительнице.

Любовница получает материальную выгоду от союза с женатым мужчиной, при этом сохраняет свою свободу. Если мужчина обещает любовнице уже несколько месяцев развестись, но постоянно находит новые отговорки, то смиритесь, что он не уйдет от жены. Для него связь на стороне поддерживает отношения в браке.

Если любовница надеется все-таки получить себе этого мужчину, то определите конкретную дату, до которой будете ждать решения своего партнера. Расстаться и оборвать все связи с неверным мужчиной будет самым верным решением для любовницы.

Со стороны жены важно разобраться в причине измены. Если это связано с проблемами в браке, то можно попытаться решить их. Если это в характере мужчины, то он будет продолжать искать партнеров на стороне.

Когда муж хочет разорвать любовный треугольник, то самым эффективным будет оборвать все контакты с любовницей. Связь с ней не решает настоящие проблемы в браке. Их стоит обговорить с женой и специалистом по отношениям.

Useful advice

Ситуация любовного треугольника нередко встречается. Чтобы разобраться в этой кризисной ситуации и наладить отношения в браке, нужно стараться обоим партнерам.



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