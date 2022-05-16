Любой ценой: Коротченко назвал единственную причину «самоубийственных» попыток Украины вернуть Змеиный

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Украинский бомбардировщик Су-24 сбит силами российских ПВО над островом Змеиный, заявили в Минобороны России, передает РИА Новости. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил в беседе с «Народными Новостями», почему Украина так отчаянно бьется за небольшой клочок суши в Черном море.
Напомним, что совсем недавно — 9 мая — Вооруженные силы Украины предприняли попытку вернуть Змеиный под свой контроль. Для операции, которую, полагают многие эксперты, планировали британские военные советники, привлекли большие силы. В результате ВСУ не только не сумели захватить остров, получив жесткий отпор, но и понесли большие потери: до трех десятков беспилотников, четыре самолета, десять вертолетов и более 50 человек личного состава.
Как известно, географически остров Змеиный располагается в 35 километрах от побережья Румынии и в 140 километрах от Одессы. Поскольку Румыния входит в НАТО, а Одессу контролируют киевские власти, остров имеет большое стратегическое значение с точки зрения поставок западного вооружения по морю. Этим объясняются бои за Змеиный, отметил Игорь Коротченко.
«Змеиный имеет важное значение: тот, кто его контролирует, тот контролирует и все системы морских коммуникаций в регионе. Для России это важно с точки зрения недопущения поставок вооружения и военной техники для ВСУ морским путем. Соответственно, Украина пытается восстановить контроль над этим островом, чтобы организовать собственные возможности, лишить Россию стратегического присутствия. Поэтому идут бои», — пояснил специалист.
Вероятно, в будущем Киев не откажется от своего авантюрного плана по небольшому черноморскому острову, продолжил военный эксперт. Однако, подчеркнул он, Россия готова жестко ответить на любую атаку ВСУ.
«Последние дни мы видим, что потери украинских вооруженных сил растут, и тем не менее они продолжают. Они не оставляют попытки восстановить контроль. Соответственно, Россия будет наносить удары и перемалывать все, что Украина туда подтягивает для восстановления контроля над Змеиным», — убежден Коротченко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.