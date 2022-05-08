Любимова назвала «абсолютной болью» снос памятников советским воинам

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Демонтаж монументов советским воинам-освободителям в Восточной Европе – абсолютная боль и самое страшное, что может быть. Такое мнение выразила министр культуры России Ольга Любимова в беседе с газетой «Известия».
По словам главы ведомства, такая тенденция появилась уже давно. Относиться к этому кроме как с болью и с внутренним возмущением, которое становится только сильнее, невозможно, считает Любимова.
«Трудно представить себе человека, равнодушного к этому зрелищу, когда мы видим эти кадры, это абсолютная боль. Это десакрализация сакрального пространства, это самое страшное, что вообще может быть, это вычеркивание памяти, и вычеркивание истории, и забвение», — заявила глава Министерства культуры России.
Инциденты с осквернением или сносом советских монументов с каждым месяцем принимают пугающие обороты все в новых странах. Так, Польша официально анонсировала демонтаж 60 памятников советским воинам, причем три из них снесли 20 апреля.