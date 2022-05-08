Любимова назвала «абсолютной болью» снос памятников советским воинам

«Трудно представить себе человека, равнодушного к этому зрелищу, когда мы видим эти кадры, это абсолютная боль. Это десакрализация сакрального пространства, это самое страшное, что вообще может быть, это вычеркивание памяти, и вычеркивание истории, и забвение», — заявила глава Министерства культуры России.