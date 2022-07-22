Лиззо повторила образ Ким Кардашьян — певица появилась в костюме из скотча Balenciaga на обложке Elle

Лиззо

Певица Лиззо стала героиней сентябрьского номера британского Elle. На обложке она повторила необычный образ Ким Кардашьян с показа Balenciaga в рамках Недели моды в Париже в марте этого года. Тогда Ким появилась на публике, обклеенная скотчем с брендингом Balenciaga. Такой же наряд в стиле хендмейд примерила теперь и Лиззо. В журнале уточнили, что на создание образа ушло два рулона скотча, которые обошлись в 300 фунтов стерлингов (почти 20 тысяч рублей).

Лиззо

Сальма Хайек и Ким Кардашьян на показе Balenciaga

На фотосессии Лиззо, которая выпустила новый альбом, также примерила красное платье Di Pesta, комбинезон в стиле диско Aliette, дутое пальто Versace, платье с перчатками Gucci и синее платье Chet Lo.

В интервью певица рассказала немного о начале своей карьеры, когда она чувствовала стеснение из-за своего веса и предпочитала выступать в женских группах (одна называлась The Chalice, а другая — Grrrl Prty), а не в качестве сольного исполнителя.

Я думаю, что это была неуверенность в себе. Почти все звезды, которых я видела на сцене, были худыми и светлокожими. И они не были похожи на меня. Конечно, были такие женщины, как Мисси Эллиотт и Куин Латифа. Но они были исключением из правил. И поэтому я всегда чувствовала, что, даже если песня великолепна, люди не захотят услышать ее от меня. Поэтому я думала, что, если на сцене будут и другие люди, то это немного отвлечет внимание от меня,

— призналась Лиззо.

Сегодня обладательница трех премий “Грэмми” чувствует себя гораздо увереннее, и даже хейт в соцсетях не может нарушить ее душевного равновесия, хотя, чтобы прийти к здоровым отношениям с соцсетями, ей потребовалось время (например, еще в прошлом году Лиззо записала видео, в котором со слезами на глазах пожаловалась на расистские и фэтфобные комментарии).

Я думаю, что у меня очень здоровые отношения с тем, как я смотрю на цифровой мир. Я родилась до того, как это было повсюду, до того, как это стало официальным источником новостей, до того, как это стало обязательным в вашей карьере. Я выросла как раз перед тем, когда людей стали подвергать кибербуллингу в школе.

Мне не нужны социальные сети, социальные сети нуждаются во мне. Социальные сети буквально нуждаются в людях, чтобы функционировать. Мне больше не нужно заходить в интернет, чтобы чувствовать себя лучше. У меня есть терапевт. У меня есть лучшие друзья. Вокруг меня замечательная команда, с которой я могу поговорить. У меня есть любовь,

— сказала певица.