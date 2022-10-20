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Лиз Трасс стала объектом насмешек британцев после ухода в отставку с поста премьера

Sky News: британские парламентарии готовятся вынести Лиз Трасс вотум недоверия
Федеральное агентство новостей

Британские читатели Financial Times прокомментировали отставку премьер-министра Лиз Трасс, которая всего 44 дня смогла удержаться во главе Правительства Великобритании.

Сегодня, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста британского премьер-министра, однако до выборов преемника она будет исполнять обязанности главы правительства. При этом среди населения Британии Трасс стала объектом насмешек, они иронично прокомментировали новость об уходе Трасс, отметив, что в честь такого события стоит открыть шампанское.

«Думаю, теперь она получит работу в Deliveroo (британская компания по доставке еды – Прим. ред.)»;

«Осталось всего два премьер-министра до Рождества»;

«Зато премьерские мемуары будут короткие», — высказали свое отношение к событию жители Британии.

Ранее Лиз Трасс признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями, в связи с чем уходит в отставку. При этом реакция присутствующих на пресс-конференции журналистов была неоднозначной, они проводили главу правительства неудержимым хохотом.

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