Лиз Трасс стала объектом насмешек британцев после ухода в отставку с поста премьера

Британские читатели Financial Times прокомментировали отставку премьер-министра Лиз Трасс, которая всего 44 дня смогла удержаться во главе Правительства Великобритании.
Сегодня, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста британского премьер-министра, однако до выборов преемника она будет исполнять обязанности главы правительства. При этом среди населения Британии Трасс стала объектом насмешек, они иронично прокомментировали новость об уходе Трасс, отметив, что в честь такого события стоит открыть шампанское.
«Думаю, теперь она получит работу в Deliveroo (британская компания по доставке еды – Прим. ред.)»;
«Осталось всего два премьер-министра до Рождества»;
«Зато премьерские мемуары будут короткие», — высказали свое отношение к событию жители Британии.
Ранее Лиз Трасс признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями, в связи с чем уходит в отставку. При этом реакция присутствующих на пресс-конференции журналистов была неоднозначной, они проводили главу правительства неудержимым хохотом.