Лиз Трасс стала объектом насмешек британцев после ухода в отставку с поста премьера

Ранее Лиз Трасс признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями, в связи с чем уходит в отставку. При этом реакция присутствующих на пресс-конференции журналистов была неоднозначной, они проводили главу правительства неудержимым хохотом.