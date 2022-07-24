Лиз Трасс считает тему России своим «билетом» на пост премьер-министра Великобритании

В газете Sunday Telegraph появилась статья о стратегии министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующей на пост главы кабмина. По данным издания, политик намерена чаще поднимать тему России для увеличения поддержки среди населения.
Таким образом она рассчитывает опередить на выборах главного оппонента — бывшего канцлера Казначейства Риши Сунака. Последний неизменно лидировал в первых турах голосования.
Сообщается, что Трасс достаточно уверена в своих дипломатических способностях и собирается занять жесткую позицию по отношению к Москве и Пекину.
«Довод Лиз такой: сейчас более опасное время, чем когда бы то ни было со времен завершения холодной войны, и она может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене», — рассказал журналистам один из приближенных Трасс.
Меж тем действующая глава МИД Великобритании пообещала реформировать систему управления в стране, если станет премьер-министром. В связи с этим Трасс назвала себя «бунтаркой», желающей изменить устоявшийся порядок вещей.