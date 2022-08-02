Лиз Трасс допустила неловкую оговорку о Путине

Кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс сделала неловкую оговорку, когда высказывалась о президенте России Владимире Путине на встрече с коллегами по Консервативной партии, пишет издание Daily Express.
«Я продолжу бороться за Владимира Путина!» — заявила Лиз Трасс.
После такого высказывания он поправила себя и уточнила, что наоборот, будет бороться с Владимиром Путиным.
Члены Консервативной партии в начале осени выберут нового лидера, который возглавит Правительство Британии. В последний тур голосования вышли непосредственно Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Место премьер-министра Британии оказалось вакантным после скандальной отставки Бориса Джонсона.