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Лиз Трасс допустила неловкую оговорку о Путине

Лиз Трасс допустила неловкую оговорку о Путине
globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka/dpa

Кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс сделала неловкую оговорку, когда высказывалась о президенте России Владимире Путине на встрече с коллегами по Консервативной партии, пишет издание Daily Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина!» — заявила Лиз Трасс.

После такого высказывания он поправила себя и уточнила, что наоборот, будет бороться с Владимиром Путиным.

Члены Консервативной партии в начале осени выберут нового лидера, который возглавит Правительство Британии. В последний тур голосования вышли непосредственно Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Место премьер-министра Британии оказалось вакантным после скандальной отставки Бориса Джонсона.

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