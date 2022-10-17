Ливанский диетолог назвал продукты, полезные для психики

Он рекомендует есть больше овощей и фруктов, поскольку это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хорошо влияет на уровень сахара в крови и предотвращает развитие некоторых видом рака, передает РИА LIVE24.RU. Четверть рациона должны составлять цельнозерновые продукты в виде овса, бурого риса, макарон из твердых сортов пшеницы. Еще четверть рациона следует отдать белку, это птица, рыба, орехи и бобы. Красное мясо следует ограничить, а колбасные изделия исключить. Высококачественные жиры очень полезны для работы мозга. Фрукты и орехи являются прекрасным перекусом, а обработанные продукты в виде картофельных чипсов снижают концентрацию.