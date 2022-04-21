Литвинову возмутило, что уехавшая в Латвию Хаматова осталась без «Золотой маски»

«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса “Горбачев” (на сцене Театра наций) — не получил ничего на пресловутой “Золотой маске” — какая несправедливость и даже подлость — не давать “по указке” одним из лучших — и режиссеру и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?» — написала она в Telegram.