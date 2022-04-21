Литвинову возмутило, что уехавшая в Латвию Хаматова осталась без «Золотой маски»

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Режиссер и актриса Рената Литвинова выразила негодование в связи с награждением лауреатов театральной премии «Золотая маска» в Москве. По ее мнению, нужно было отметить заслуги бывшей звезды «Современника» Чулпан Хаматовой.
Накануне в столице поздравили победителей «Золотой маски». За призы главной театральной премии боролись 67 российских театров. Среди награжденных не оказалось имени уехавшей в Латвию Хаматовой. Литвинова решила, что это несправедливо.
«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса “Горбачев” (на сцене Театра наций) — не получил ничего на пресловутой “Золотой маске” — какая несправедливость и даже подлость — не давать “по указке” одним из лучших — и режиссеру и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?» — написала она в Telegram.
Хаматова покинула Россию из-за политической ситуации. В интервью латвийским СМИ она говорила, что не придает большого значения своему званию народной артистки. Многие коллеги обвинили ее в лицемерии, поскольку почетное звание дает большую надбавку к зарплате.