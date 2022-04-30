Литвинова взволновала поклонников тревожным постом о несчастье

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Заслуженная артистка России Рената Литвинова уехала за границу и оттуда встревожила поклонников. Актриса вышла на связь и опубликовала двусмысленный пост про несчастья с черно-белым фото.
Литвинова не стала сообщать подписчикам, что именно у нее случилось. Актриса оставила короткое неоднозначное сообщение под фото, на котором позирует за прозрачной шторой.
«Несчастья начались — готовьтесь к новым», — написала актриса и ничего больше не стала объяснять.
Поклонники тут же отреагировали на публикацию в комментариях под постом. Большинство подписчиков попросили кумира не нагнетать обстановку, а другие — объяснить, что случилось.
Рената Литвинова некоторое время назад уехала из России во Францию. Актриса поселилась в Париже, где несколько лет назад успела купить квартиру.