Литва столкнулась с дефицитом древесины из-за санкций против России и Белоруссии

Литва испытывает дефицит древесины из-за остановки импорта из России и Белоруссии в связи с санкциями. Об этом сообщил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.
Вильнюс импортировал древесину из Минсква и Москвы. Из-за прекращения поставок министерство окружающей среды планирует ввести экспортные правила, чтобы зафиксировать количество сырья, разрешенного на вывоз в другие страны ЕС.
Стоит отметить, что Латвия и Эстония закрыли свои рынки для экспорта древесины. Кроме того, глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас уверен, что новые меры Литвы по ограничению экспорта древесины в ЕС не повлияют кардинальным образом на ситуацию.
«Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления. Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты», — посетовал он.
Как отметил генеральный директор гослесничества страны Валдас Каубре, цена на древесину в 2021 году выросла на 40%.