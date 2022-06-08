Литва столкнулась с дефицитом древесины из-за санкций против России и Белоруссии

«Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления. Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты», — посетовал он.