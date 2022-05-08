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    Литва приняла первую партию СПГ по заказу польского концерна PGNiG

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Литва приняла первую партию СПГ по заказу польского концерна PGNiG

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    wikipedia.org/Žiedas/Public Domain

    Первый груз сжиженного природного газа (СПГ) прибыл в Клайпедский терминал Литвы, сообщает пресс-служба литовской компании — оператора терминала Klaipedos Nafta.

    Газовоз Aristidis I доставил в страну примерно 150 тысяч кубометров сырья с американского завода по сжижению энергоресурса, расположенного в штате Техас. Газ отравили в Литву по заказу польского концерна PGNiG.

    «Поставка первого груза СПГ на Клайпедский терминал СПГ является важной вехой в реализации нашей стратегии по укреплению позиций группы на международном рынке торговли СПГ», — заявила председатель правления компании Ивона Ваксмундзка-Олейничак.

    Представитель предприятия подчеркнула, что укрепление позиций концерна в Литве является частью общего плана по созданию многофункциональной группы с крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen.  

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