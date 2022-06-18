Литва остановит транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград

Литовские железные дороги (ЛЖД) проинформировали власти Калининградской области о прекращении транзита попавших под санкции товаров. Решение вступило в силу 18 июня.
Ситуацию прокомментировал глава региона Антон Алиханов. По его словам, речь идет о 40–50% номенклатуры грузов. В их числе строительные материалы, цемент и металлы. Для возмещения ущерба в короткие сроки потребуется поставить на линию Усть-Луга — Балтийск новые суда, включая различные балкеры.
«Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита», — прокомментировал калининградский губернатор в своем Telegram-канале.
Меры, которые намерены принять власти региона, повлекут за собой увеличение стоимости логистики, из-за чего Калининградской области придется обращаться за федеральными субсидиями, добавил Алиханов. По его словам, в настоящее время местные власти консультируются с МИД и другими ведомствами, чтобы добиться разъяснений от Европейской комиссии.