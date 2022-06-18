Литва остановит транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград

Меры, которые намерены принять власти региона, повлекут за собой увеличение стоимости логистики, из-за чего Калининградской области придется обращаться за федеральными субсидиями, добавил Алиханов. По его словам, в настоящее время местные власти консультируются с МИД и другими ведомствами, чтобы добиться разъяснений от Европейской комиссии.