Литва не может принять новых беженцев с Украины из-за нехватки мест

Литва полностью исчерпала возможности по приему и размещению украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учредителя неправительственной организации «Вместе мы сильнее» Эдмундаса Якилайтиса.
Глава организации подчеркнул, что база данных жилья, доступного для размещения украинцев, опустела. Незначительное количество информации о доступных помещениях осталась в базе данных местных самоуправлений, однако их не хватит для дальнейшего приема беженцев. По словам Якилайтиса, их могут разместить в образовательных учреждениях.
«Изыскиваются возможности поселения беженцев в университетах, больницах», — рассказал он.
Как сообщает телеканал «Царьград», украинские беженцы испытывают трудности при поиске работы в Италии. Украинцы вынуждены работать сборщиками черешни всего за шесть евро в час.
Власти Чехии ранее приостановили выдачу специальных виз беженцам, прибывающим в страну с Украины. По словам представителей МВД республики, украинцы все реже подают заявки на получение документа, сообщает телеканал «360».
Россияне продолжают оказывать активную поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает «Вечерняя Москва», жители российской столицы собрали 270 тысяч продуктов и 198 тысяч детских товаров для беженцев из ДНР и ЛНР в рамках акции «Москва помогает».