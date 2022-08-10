Литва не может принять новых беженцев с Украины из-за нехватки мест

Глава организации подчеркнул, что база данных жилья, доступного для размещения украинцев, опустела. Незначительное количество информации о доступных помещениях осталась в базе данных местных самоуправлений, однако их не хватит для дальнейшего приема беженцев. По словам Якилайтиса, их могут разместить в образовательных учреждениях.