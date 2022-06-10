Литовскому депутату преподали урок истории за угрозы «вернуть» Смоленск

Пользователи Сети жестко прошлись по литовскому депутату Матасу Малдейкису, который предложил «отдать» Смоленск своему государству.
Иностранный политик ответил на инициативу российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости Литвы. Малдейкис угрожал отменить Полянский договор и «вернуть Смоленск». Однако в Сети ему быстро преподали урок истории.
«Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства. Владислав отказался от своих претензий на российский престол и вернул России королевские знаки отличия. Он потерпел поражение», — подчеркнули в интернете.
Ранее Федоров назвал незаконным постановление о признании независимости Литвы, передает RT. По словам депутата, решение было принято неконституционным органом.