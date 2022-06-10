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Литовскому депутату преподали урок истории за угрозы «вернуть» Смоленск

Литовскому депутату преподали урок истории за угрозы «вернуть» Смоленск
pxhere.com/PD

Пользователи Сети жестко прошлись по литовскому депутату Матасу Малдейкису, который предложил «отдать» Смоленск своему государству.

Иностранный политик ответил на инициативу российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости Литвы. Малдейкис угрожал отменить Полянский договор и «вернуть Смоленск». Однако в Сети ему быстро преподали урок истории.

«Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства. Владислав отказался от своих претензий на российский престол и вернул России королевские знаки отличия. Он потерпел поражение», — подчеркнули в интернете.

Ранее Федоров назвал незаконным постановление о признании независимости Литвы, передает RT. По словам депутата, решение было принято неконституционным органом.

история Литва смоленск Федоров
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