Литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса лишили госнаграды из-за шоу Навки. Мать Ванагаса извинилась за выступление сына в России

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко Рыцарских крестов ордена Великого князя Гедиминаса. Причиной стал тот факт, что фигуристы выступают в российском ледовом шоу “Лебединое озеро” Татьяны Навки, олимпийской чемпионки и супруги Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей,

— заявил Науседа, имея в виду спецоперацию на Украине (цитата по ТАСС).

Сегодня история получила продолжение. Так, мать Повиласа Ванагаса Лилия Ванагене, которая также является президентом Федерации конькобежного спорта Литвы, извинилась за участие своего сына в шоу Татьяны Навки.

Я, как президент Федерации конькобежного спорта Литвы и особенно как мать Повиласа Ванагаса, очень опечалена, убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми (Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко женаты. — Прим. ред.). Я искренне извиняюсь перед теми, кого это задело и разочаровало. Однако своим взрослым детям я не могу сказать или приказать по-другому, хотя свою четкую и недвусмысленную позицию по этому вопросу я пыталась донести через аргументы, обсуждения и долгие рассуждения,

— приводит ее слова портал Delfi.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Лилия Ванагене, однако, обратила внимание на то, что ее сын с 18 лет живет в Москве (сейчас Повиласу 52 года) и вместе с Маргаритой “творил свое будущее за пределами Литвы”.

Я понимаю, что непросто вдруг все бросить и уйти, кардинально изменить свою жизнь. Возможно, эти обстоятельства и определили их решение,

— объяснила она решение сына не отказываться от выступления в российском шоу.

Маргарита Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом приняла решение представлять Литву и в порядке исключения получила гражданство этой страны. Вместе с Повиласом она принимала участие в пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006). С 2000 года фигуристы женаты.

В том же году фигуристы выиграли этап серии Гран-при Skate Canada, стали бронзовыми призерами финала серии Гран-при, чемпионата Европы и чемпионата мира. После этого за заслуги перед Литвой фигуристы и были награждены Рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Теперь же Науседа отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства.

Показы шоу “Лебединое озеро”, из-за которого и разгорелся скандал, стартовали в Сочи 9 августа. Оно будет идти до 18 сентября. Дробязко исполняет в нем роль черного лебедя Одиллии, а Ванагас — Колдуна.