Литовская пара продолжит выступать в шоу Навки после санкций со стороны президента Науседы

Литовский президент Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственных наград. В 2000 году тандем завоевал бронзовые награды первенства мира и был награжден рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

«Маргарита и Повилас продолжат выступления в шоу по плану», – сообщили в пресс-службе шоу.

Навка ранее в среду отметила, что литовские фигуристы свои планы касательно выступлений в шоу не корректировали, передает RT .

Литовская танцевальная пара Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас продолжит выступать в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи после санкций со стороны президента Гитанаса Науседы.