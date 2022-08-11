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Литовская пара продолжит выступать в шоу Навки после санкций со стороны президента Науседы

Литовская пара продолжит выступать в шоу Навки после санкций со стороны президента Науседы
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Литовская танцевальная пара Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас продолжит выступать в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи после санкций со стороны президента Гитанаса Науседы.

Навка ранее в среду отметила, что литовские фигуристы свои планы касательно выступлений в шоу не корректировали, передает RT.

«Маргарита и Повилас продолжат выступления в шоу по плану», – сообщили в пресс-службе шоу.

Литовский президент Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственных наград. В 2000 году тандем завоевал бронзовые награды первенства мира и был награжден рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Напомним, премьера шоу «Лебединое озеро» прошла во вторник в ледовом дворце «Айсберг».

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