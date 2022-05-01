Литовкин: в НАТО хотят скрыть свою причастность к подготовке украинских националистов

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В числе украинских националистов, заблокированных на территории предприятия «Азовсталь» есть инструкторы из США, Канады, Германии, Швеции и Турции. Правительства этих стран не хотят предавать огласке факт их причастности к убийству мирных жителей Донбасса. Такое мнение выразил военный обозреватель Виталий Литовкин.
По информации руководства Донецкой Народной Республики, в «Азовстали» находится более 400 наемников, включая военных специалистов, задействованных в обучении и тренировке украинских националистов, уточнил Литовкин. Поэтому руководители этих государств заинтересованы, чтобы их инструкторы не оказались в свете телевизионных объективов, передает РЕН.ТВ.
«И чтобы не было доказательств, что страны НАТО не только поддерживали Украину своим оружием и боеприпасами, но еще руководили боевыми действиями бандеровских войск против Донбасса», — объяснил обозреватель.
Главное даже не это, уточняет эксперт, а то, что натовские офицеры ничем не отличаются от бандеровцев, воюющих против мирного населения в Донбассе, подчеркивает Литовкин.
Если правда об этом станет достоянием общественности, правительствам этих стран будет очень «неуютно» перед мировым сообществом, резюмирует военный обозреватель.