Литовкин: в НАТО хотят скрыть свою причастность к подготовке украинских националистов

В числе украинских националистов, заблокированных на территории предприятия «Азовсталь» есть инструкторы из США, Канады, Германии, Швеции и Турции. Правительства этих стран не хотят предавать огласке факт их причастности к убийству мирных жителей Донбасса. Такое мнение выразил военный обозреватель Виталий Литовкин.