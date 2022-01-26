Литовкин: Россия направила недвусмысленный сигнал Западу маневрами в Черном море

Литовкин: Россия направила недвусмысленный сигнал Западу маневрами в Черном море Новости
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Несколько корабельных групп Черноморского флота России вышли на крупные военные учения, передает «Интерфакс». Капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал в беседе с «Народными Новостями», что Москва, мобилизовав военные силы, отправила недвусмысленный сигнал НАТО.

«Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики», — сказано в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Литовкин: Россия направила недвусмысленный сигнал Западу маневрами в Черном море

Ранее на военные учения вышли корабли, входящие в состав Балтийского флота. По мнению Дмитрия Литовкина, идет повышение боеготовности российского военно-морского флота в целом. Он подчеркнул, что отрабатываются взаимодействия флота с другими родами войск — авиацией, сухопутными и другими. Фактически Москва вынуждена регулярно проводить подобные мероприятия, учитывая поведение НАТО.

«Мы не можем не проводить такие учения, поскольку нам нужно готовить военнослужащих на случай самых худших сценариев [развития событий]. Так как НАТО никак не угомонится, не может дать нам гарантии безопасности на границах, гарантии стабилизации ситуации, не распространения, не включения в состав новых членов из состава бывших советских республик, то такие учения будут идти регулярно», — подчеркнул наш собеседник.

Литовкин: Россия направила недвусмысленный сигнал Западу маневрами в Черном море

Скорость мобилизации говорит о крайне высокой степени готовности российской армии реагировать на любые изменения обстановки, продолжил военный эксперт. Учения проходят по всей стране, демонстрируя уровень подготовки.

«Верховный главнокомандующий приказал — корабли вышли в море. Причем не только в Черном море, но и в Балтийском. Военнослужащие с Дальнего Востока были переброшены в Белоруссию. На Черном море учебные мероприятия проводила морская пехота. То есть вся военная организация государства по приказу президента России Владимира Путина одномоментно вышла “в поле”. Это очень высокий показатель, очень серьезная вещь», — отметил специалист.

Ранее расчеты ракетных комплексов «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Ивановской области.

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армия НАТО Учения черноморский флот
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