Литовкин рассказал о «тонких действиях» Польши на Украине

Прямое военное вмешательство Польши в противостояние Украины с российской армией возможно лишь при одобрении США. Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин.
Варшава полностью осознает возможные риски в случае ввода войск на украинскую территорию. Поэтому поляки будут действовать более “тонко”.
«Когда на Украине примут закон об особых правах поляков, поляки просто приедут на Украину и предъявят бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни», — цитирует Литовкина «Украина.ру».
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что власти Польши прорабатывают различные планы по разделению Украины, передает RT.