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Литовкин рассказал о «тонких действиях» Польши на Украине

Литовкин рассказал о «тонких действиях» Польши на Украине
Федеральное агентство новостей

Прямое военное вмешательство Польши в противостояние Украины с российской армией возможно лишь при одобрении США. Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин.

Варшава полностью осознает возможные риски в случае ввода войск на украинскую территорию. Поэтому поляки будут действовать более “тонко”.

«Когда на Украине примут закон об особых правах поляков, поляки просто приедут на Украину и предъявят бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни», — цитирует Литовкина «Украина.ру».

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что власти Польши прорабатывают различные планы по разделению Украины, передает RT.

ВСУ Польша Украина
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