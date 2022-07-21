Литовкин рассказал, чем обернется для Киева попытка «уничтожить» Черноморский флот

Желания киевского правительства и реальность на передовой сильно отличаются, сказал военный обозреватель Виктор Литовкин.
Таким образом эксперт прокомментировал угрозы замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он заявил о том, что «ВСУ уничтожат Черноморский флот и вторгнуться на территорию Крыма».
Литовкин отметил, что если ВСУ попытаются осуществить данные угрозы, то ВС РФ незамедлительно нанесет удар по центрам принятия решений в Киеве.
«Одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое — находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи», — сказал Литовкин в беседе с «Украиной.ру».
Эксперт обозначил, что украинские власти могут фантазировать о чем угодно, только у них ничего не выйдет.