Литовкин рассказал, чем обернется для Киева попытка «уничтожить» Черноморский флот

«Одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое — находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи», — сказал Литовкин в беседе с «Украиной.ру».