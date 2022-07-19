Литовкин раскрыл тактику ВС России по уничтожению дальнобойной артиллерии ВСУ

«Для этого у нас есть все возможности. И беспилотники, и спутники, и самолеты дальней радиолокационной разведки и наведения, вертолеты Ка-52 со сверхзвуковыми ракетами и неуправляемым ракетным вооружением. Я уже не говорю про оперативно-тактический комплекс “Искандер-М” и крылатые ракеты “Калибр”, которые стартуют с кораблей Черноморского флота», — пояснил Литовкин.