Литовкин раскрыл тактику ВС России по уничтожению дальнобойной артиллерии ВСУ

Союзная армия России и ЛДНР сконцентрирует свои усилия на уничтожении дальнобойных артиллерийских и ракетных систем ВСУ. Особый акцент также будет уделен на Авдеевском направлении, заявил военный обозреватель Виктор Литовкин, передает издание «Украина.ру».
Эксперт прокомментировал приказ главы Минобороны России Сергея Шойгу, распорядившегося наносить удары высокоточным оружием по дальнобойным системам Украины.
«Для этого у нас есть все возможности. И беспилотники, и спутники, и самолеты дальней радиолокационной разведки и наведения, вертолеты Ка-52 со сверхзвуковыми ракетами и неуправляемым ракетным вооружением. Я уже не говорю про оперативно-тактический комплекс “Искандер-М” и крылатые ракеты “Калибр”, которые стартуют с кораблей Черноморского флота», — пояснил Литовкин.