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Литовкин объяснил, почему Россия не уничтожила центры принятия решений в Киеве

Литовкин объяснил, почему Россия не уничтожила центры принятия решений в Киеве
Минобороны РФ

Хотя ВСУ неоднократно бомбили российские территории, Москва воздерживается от ответных ударов по центрам принятия решений, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. 

В комментарии для «Свободной прессы» аналитик рассказал, что украинская армия уже неоднократно пересекала красные линии, но Москва не торопится «мстить». Литовкин считает, что Россия надеется стабилизировать ситуацию, переведя ее в политическое русло, а не нанося ракетные удары по украинским штабам. 

«Мы проводим спецоперацию, а не разборками занимаемся», — подчеркнул эксперт.

Не удержался аналитик и от иронии, отметив, что украинское военное командование не стоит подвергать ракетному удару, поскольку ему еще придется подписывать капитуляцию. 

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