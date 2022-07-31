Литовкин объяснил, почему Россия не уничтожила центры принятия решений в Киеве

Хотя ВСУ неоднократно бомбили российские территории, Москва воздерживается от ответных ударов по центрам принятия решений, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.
В комментарии для «Свободной прессы» аналитик рассказал, что украинская армия уже неоднократно пересекала красные линии, но Москва не торопится «мстить». Литовкин считает, что Россия надеется стабилизировать ситуацию, переведя ее в политическое русло, а не нанося ракетные удары по украинским штабам.
«Мы проводим спецоперацию, а не разборками занимаемся», — подчеркнул эксперт.
Не удержался аналитик и от иронии, отметив, что украинское военное командование не стоит подвергать ракетному удару, поскольку ему еще придется подписывать капитуляцию.