Литовкин объяснил, почему Россия не уничтожила центры принятия решений в Киеве

В комментарии для «Свободной прессы» аналитик рассказал, что украинская армия уже неоднократно пересекала красные линии, но Москва не торопится «мстить». Литовкин считает, что Россия надеется стабилизировать ситуацию, переведя ее в политическое русло, а не нанося ракетные удары по украинским штабам.