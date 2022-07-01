Литовкин обрисовал печальные последствия для НАТО после обращения к Зеленскому

Североатлантический альянс ждет крайне печальная судьба после обращения Альянса к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает «ПолитРоссия».
Напомним, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил на саммите НАТО, что конфликт на Украине можно разрешить только военным путем. Он заверил, что Альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву.
Отправляя Украине оружие, страны-члены НАТО занимаются не благотворительностью, а заработком денег, напомнил Виктор Литовкин. Когда-нибудь, все это придется возвращать. Вопрос лишь в том, что останется на месте современной Украины.
Что касается призывов НАТО к Зеленскому о продолжении военных действий, это крайне опасно. Если Киев прислушается, то сам Альянс может постигнуть весьма печальная судьба.
«В НАТО оттачивают новые формулировки, надувают щеки. Эта глупость, которая может закончиться для Альянса очень печально, вплоть до третьей мировой войны. В таком случае от стран военного блока останется мокрое место, вот и все», — резюмировал военный эксперт.
Литовкин добавил, что мирное урегулирование конфликта возможно, если украинские власти сядут за стол переговоров с намерением согласиться на законные требования Москвы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.