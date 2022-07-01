Литовкин обрисовал печальные последствия для НАТО после обращения к Зеленскому

«В НАТО оттачивают новые формулировки, надувают щеки. Эта глупость, которая может закончиться для Альянса очень печально, вплоть до третьей мировой войны. В таком случае от стран военного блока останется мокрое место, вот и все», — резюмировал военный эксперт.