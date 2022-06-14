Литовкин назвал обстрелы Донецка признаком скорого бегства подразделений ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины собираются отступать, перед этим стараясь нанести как можно больше вреда населенным пунктам Донбасса и их жителям, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин.
В беседе с URA.RU аналитик отметил, что признаком скорого бегства ВСУ служат массированные обстрелы Донецка, участившиеся с недавнего времени. По его словам, это общепринятая тактика украинских войск, поскольку руководство страны ненавидит население ДНР и ЛНР.
«Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить. Прежде всего, ВСУ уничтожают собственное население, это свидетельство того, что они сваливают и хотят напоследок нагадить как можно больше», — сказал Литовкин.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что республика попросила Россию задействовать «Искандеры» для подавления артиллерии ВСУ.