Литовкин назвал обстрелы Донецка признаком скорого бегства подразделений ВСУ

«Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить. Прежде всего, ВСУ уничтожают собственное население, это свидетельство того, что они сваливают и хотят напоследок нагадить как можно больше», — сказал Литовкин.