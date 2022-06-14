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Литовкин назвал обстрелы Донецка признаком скорого бегства подразделений ВСУ

Литовкин назвал обстрелы Донецка признаком скорого бегства подразделений ВСУ
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины собираются отступать, перед этим стараясь нанести как можно больше вреда населенным пунктам Донбасса и их жителям, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

В беседе с URA.RU аналитик отметил, что признаком скорого бегства ВСУ служат массированные обстрелы Донецка, участившиеся с недавнего времени. По его словам, это общепринятая тактика украинских войск, поскольку руководство страны ненавидит население ДНР и ЛНР.

«Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить. Прежде всего, ВСУ уничтожают собственное население, это свидетельство того, что они сваливают и хотят напоследок нагадить как можно больше», — сказал Литовкин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что республика попросила Россию задействовать «Искандеры» для подавления артиллерии ВСУ.

ВСУ ДНР Донецк литовки обстрелы Украина
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