Листья малины: как приготовить полезную настойку

Как только кто-то из семьи заболевает, вместо того чтобы быстро бежать в аптеку, мы предпочитаем лечиться травами. Весной и летом мы заготавливаем лекарственные растения, а зимой наслаждаемся ароматными и полезными чаями, а также настойками.

При простудных заболеваниях и высокой температуре очень помогают листья малины. Настойка из них способствует хорошему отхаркиванию и снимает воспаление, что особенно важно при коронавирусе. Расскажу вам, как приготовить такой целебный напиток.

Листья малины: свойства и секреты заготовки

Состав и полезное действие

Малиновые листочки содержат в себе:

аскорбиновую кислоту

флавоноиды

органические кислоты

минеральные соли

вяжущие и дубильные вещества

салицилаты, действующие как аспирин

Вполне понятно, почему польза листьев малины настолько велика. Если у вас растет этот кустарник, знайте, у вас есть лекарство от многих болезней.

Флавоноиды, входящие в состав, останавливают кровотечения. Поэтому листочки полезны при геморрое, желудочных и маточных кровотечениях, колитах и энтероколитах. Эти вещества также хорошо выводят токсины и шлаки. А вяжущие компоненты полезны при расстройствах питания.

Малиновые листочки — это идеальный вариант для укрепления защитных свойств организма. Их нужно просто засушить и заваривать вместо чая. А когда появляется стоматит, можно полоскать рот отваром.

Устранить косметологические и дерматологические проблемы помогают отвары, мази и маски, приготовленные из листьев, измельченных в кашицу.

Как правильно заготовить

Самое идеальное время для сбора — конец весны, начало лета (май и июнь). В этот период скапливается наибольшее количество лечебных свойств.

Если в вашей местности растет лесная малина, то можно рвать листочки с нее. У нас только домашняя. Мы отказались от обработки кустов химикатами, поэтому листья экологически чистые.

Что касается времени дня, то для сбора лучше подходит утро. Дождитесь, чтобы роса полностью сошла. Когда рвете листочки, оставляйте часть на веточках, так как именно через них ягоды получают полезные вещества для питания.

Собранные листья сушу. Можно использовать бытовую электросушилку, но я раскладываю их тонким слоем на бумаге и оставляю под навесом, подальше от солнечных лучей. В течение всего периода пару раз переворачиваю для равномерного просушивания. Как только листики начнут переламываться, складываю в тканевый мешочек или коробку.

Листья малины: готовим настойку

Чтобы приготовить настойку из листьев малины, используйте 40-градусную водку. 5 столовых ложек сухих листиков нужно залить 100 мл водки. Затем оставить настаиваться в течение 2–3 недель. Периодически емкость встряхивайте. По прошествии отведенного периода настойку следует процедить.

Такой целебный напиток принимают по 1 чайной ложке. Он укрепляет иммунную систему, а также оказывает общий оздоровительный эффект. Если вас укусил комар или какое-либо другое насекомое, смазав место укуса настойкой, вы снизите отек и зуд.

Попробуйте приготовить лечебный напиток из растения, которое доступно практически каждому человеку, и почувствуете, какую пользу малиновая настойка принесет лично вам и вашим родным.

