Лишившимся крова украинцам предложили поселиться в контейнерах под Киевом

Украина обеспечила своих граждан, которые потеряли дома, новым жилищем. Контейнерные городки появились в поселке Бородянк под Киевом.
Небольшие модульные сооружения вмешают в себя до тысячи человек. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил открытие нового объекта. Внутри контейнеров уместили спальные места, душ, туалет и небольшие кухни. Снаружи модули украшены в цветах флага Украины и Польши. Республика оказала помощь в строительстве объекта, предоставив конструкции для временного жилья.
Польша собирается прекратить выделять денежное финансирование для украинских беженцев с 1 июля. Получить социальную выплату смогут только многодетные и беременные женщины. Таким образом власти республики хотят простимулировать вынужденных переселенцев активнее искать работу и начать обеспечивать себя самостоятельно.