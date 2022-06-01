Лишившимся крова украинцам предложили поселиться в контейнерах под Киевом

Небольшие модульные сооружения вмешают в себя до тысячи человек. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил открытие нового объекта. Внутри контейнеров уместили спальные места, душ, туалет и небольшие кухни. Снаружи модули украшены в цветах флага Украины и Польши. Республика оказала помощь в строительстве объекта, предоставив конструкции для временного жилья.