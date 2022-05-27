Лишившаяся 8 млн рублей Лариса Гузеева вернулась в Россию

Звезда российского телевидения рассчитывает вернуть 8 млн рублей, которые ранее она перевела дизайнерам. Специалисты должны были обновить обстановку в ее квартире. Однако Гузеевой и ее супругу Игорю Бухарову так и не предоставили никаких услуг. Ведущая надеется вернуть свои деньги через суд.