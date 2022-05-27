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Лишившаяся 8 млн рублей Лариса Гузеева вернулась в Россию

Лишившаяся 8 млн рублей Лариса Гузеева вернулась в Россию
Роман Денисов/Russian Look/Globallookpress

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Лариса Гузеева вернулась из Болгарии в Россию, чтобы лично принять участие в судебном процессе против мошенников.

Звезда российского телевидения рассчитывает вернуть 8 млн рублей, которые ранее она перевела дизайнерам. Специалисты должны были обновить обстановку в ее квартире. Однако Гузеевой и ее супругу Игорю Бухарову так и не предоставили никаких услуг. Ведущая надеется вернуть свои деньги через суд.  

Напомним, телеведущая отдыхала в Болгарии, чтобы восстановиться после коронавируса. У нее появилось свободное время для путешествия за границу после того, как руководство Первого канала сняло с эфира развлекательные программы.

гузеева деньги Россия
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