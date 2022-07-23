Лион Измайлов откровенно ответил на вопрос о жизни Петросяна и Степаненко после развода

О личной жизни известных юмористов высказался Лион Измайлов. По его словам, Степаненко и Петросян принимают участие в юмористических фестивалях, в том числе «Юморине». Организаторы мероприятия намеренно сделали так, чтобы они не выступали в один день, дабы не пересекаться.