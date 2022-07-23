Лион Измайлов откровенно ответил на вопрос о жизни Петросяна и Степаненко после развода

Елена Степаненко и Евгений Петросян продолжают концертную деятельность, но вместе выступать они не будут. Оба примут участие в «Юморине», но в разные дни, отмечает портал «Prozvezd».
О личной жизни известных юмористов высказался Лион Измайлов. По его словам, Степаненко и Петросян принимают участие в юмористических фестивалях, в том числе «Юморине». Организаторы мероприятия намеренно сделали так, чтобы они не выступали в один день, дабы не пересекаться.
После развода оба стали счастливыми, отметил Измайлов: Петросян занялся воспитанием, продолжает выступать, а Степаненко «расцвела» и также активно дает концерты.
«Она давно уже не страдает. Елена Степаненко сейчас весело живет, шикарно выглядит и хорошо выступает!» — сказал он.
Петросян, комментируя развод со Степаненко, ранее отмечал, что жалеет не о браке, а совсем о другом.