Линин: поставленные Киеву польские танки PT-91 уступают даже украинским Т-64БВ

Военный эксперт Евгений Линин прокомментировал поставки на Украине польских танков PT-91 Twardy, назвав целью Варшавы избавление от устаревшего вооружения. Об этом пишет «МК».
Ранее издание Visegrad 24 сообщило о готовности Польши передать Киеву танки PT-91, а позже в Сети появилось видео передвижения танкового батальона по территории Польши в украинском направлении.
PT-91 – это результат модернизации советского танка Т-72. Польские инженеры разместили на передней части и башне машины активную броню ERAWA.
Линин напомнил, что само название танка говорит, что его модернизация прошла в 1991 году, добавив, что польская техника уступает даже модифицированным украинским Т-64БВ. В отличии от них у PT-91 нет ни тепловизора, ни лазерного целеуказателя.
«Поляки вообще никогда не умели делать танки, да и вообще что-то стоящее из вооружения. Не умеют они это делать и сейчас», — заявил Линин.
Поставки PT-91 на Украину очень похожи на выполнение требования США, пообещавших Варшаве взамен танки M1 Abrams последних модификаций, подчеркнул эксперт.