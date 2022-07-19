Линин объяснил, почему российские военные уничтожают «неуязвимые» РСЗО HIMARS

Российские военные развенчали миф о «неуязвимости» американских реактивных систем HIMARS, пишет «МК».
Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении установок HIMARS в районе Красноармейска Донецкой области.
Нет ничего удивительно в том, что российские военные разбивают распиаренные Киевом американские реактивные системы на Украине, считает обозреватель «МК» Евгений Линин.
HIMARS — это модернизированная система M270 MLRS, которая была поставлена на вооружение армии США еще в 1980 году, рассказал он, уточнив, что кардинально с тех времен ничего не изменилось.
«Говорить о том, что эти установки обладают какими-то суперспособностями, неправильно. По своим характеристикам РСЗО напоминает наши «Ураган» и «Смерч». Более того, в некоторой номенклатуре используемых боеприпасов HIMARS гораздо уступает советским системам», — отметил эксперт.
Тем не менее, подчеркнул Линин, не стоит недооценивать HIMARS. Наибольшую опасность несут тактические ракеты, которые может применять эта РСЗО. Официально их дальность поражения 300 километров, однако фактически ракеты могут улететь и на 500 километров, отметил обозреватель «МК».