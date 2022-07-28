Линейка Galaxy Note уже не существует, но Samsung продолжает на неё ровняться. Компания хочет, чтобы складные смартфоны продавались ещё лучше

Линейка смартфонов Galaxy Note канула в Лету, хотя фактически теперь флагман линейки Galaxy S и будет представлять собой то же самое. Но Samsung решила взять линейку Note за ориентир в другом контексте.





Корейский гигант стремится к тому, что продажи его складных смартфонов Galaxy Z превысили продажи линейки Note. Само собой, сравнивать Samsung будет с продажами Note в прошлом.

В частности, за всё время существования аппаратов Note компания реализовала около 190 млн таких смартфонов, но это в целом. Если же говорить более конкретно, то линейка Note20 разошлась в количестве 12 млн штук, а Note10 — 14 млн. Это и есть ориентир для линейки Galaxy Z, и уже в этом как минимум до Note20 складные аппараты вполне могут добраться, так как за прошлый год Samsung продала 10 млн таких смартфонов, из которых 8 млн пришлось на актуальные Fold3 и Flip3, а новое поколение Samsung рассчитывает продавать ещё лучше.