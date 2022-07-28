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Линейка Galaxy Note уже не существует, но Samsung продолжает на неё ровняться. Компания хочет, чтобы складные смартфоны продавались ещё лучше

Линейка Galaxy Note уже не существует, но Samsung продолжает на неё ровняться. Компания хочет, чтобы складные смартфоны продавались ещё лучше

Линейка смартфонов Galaxy Note канула в Лету, хотя фактически теперь флагман линейки Galaxy S и будет представлять собой то же самое. Но Samsung решила взять линейку Note за ориентир в другом контексте. 


Корейский гигант стремится к тому, что продажи его складных смартфонов Galaxy Z превысили продажи линейки Note. Само собой, сравнивать Samsung будет с продажами Note в прошлом. 

В частности, за всё время существования аппаратов Note компания реализовала около 190 млн таких смартфонов, но это в целом. Если же говорить более конкретно, то линейка Note20 разошлась в количестве 12 млн штук, а Note10 — 14 млн. Это и есть ориентир для линейки Galaxy Z, и уже в этом как минимум до Note20 складные аппараты вполне могут добраться, так как за прошлый год Samsung продала 10 млн таких смартфонов, из которых 8 млн пришлось на актуальные Fold3 и Flip3, а новое поколение Samsung рассчитывает продавать ещё лучше. 

samsung
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RusNewsToday24
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