Линейку модулей памяти Zadak Spark RGB DDR5 возглавляют модули DDR5-6400

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В разделе новинок на сайте Zadak появились модули памяти Spark RGB DDR5. Линейка включает модули DDR5-5200, работающие с задержками C38-38-38-84 при напряжении 1,25 В, модули DDR5-6000, работающие с задержками C38-38-38-78 при таком же напряжении питания, модули DDR5-6000, работающие с задержками C38-38-38-78 при напряжении 1,3 В, и модули DDR5-6400, работающие с задержками C40-40-40-84 при напряжении 1,35 В. Во всех случаях доступны модули объёмом 16 и 32 ГБ, а также комплекты по два модуля объёмом 16 ГБ.









Новые модули памяти Zadak снабжены алюминиевыми радиаторами и украшены адресуемой подсветкой, совместимой с распространенными системами синхронизации подсветки. Они поддерживают профили Intel XMP 3.0, облегчает разгон, устраняя необходимость ручной настройки параметров в BIOS. Цены производитель не приводит.