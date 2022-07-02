Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения

Бадер Шаммас и Линдси Лохан

Линдси Лохан вышла замуж за своего возлюбленного, арабского финансиста Бадера Шаммаса, всего за несколько часов до празднования своего 36-го дня рождения. Об этом актриса сообщила в инстаграме*, опубликовав совместную фотографию с (теперь уже) супругом, на которой можно увидеть подаренное ей обручальное кольцо.

Я самая счастливая женщина на свете. Он нашел меня и увидел, что я мечтаю о счастье и безмятежности. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, все для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день.

Отец Линдси, Майкл Лохан, рассказал изданию Page Six, что его дочь очень счастлива с Бадером.

Он не голливудская звезда, его фотографии почти не появляются в прессе. Это была одна из главных проблем Линдси — журналисты вторгались в ее личную жизнь и не переставали писать о ней, это было тяжело. Но сейчас она с парнем, который не охотится за славой. Она перезапускает карьеру, и в этот период рядом должен быть хороший человек. Все счастливы. Линдси вернула себе свою жизнь, когда встретила его. Она действительно ведет счастливую и здоровую жизнь.

Недавно Лохан снялась в рождественском фильме Falling for Christmas (“Влюбиться в Рождество”) и вскоре собирается анонсировать новые проекты.

Шаммас сделал предложение Линдси в ноябре прошлого года. Сейчас пара проживает вместе в Дубае.

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