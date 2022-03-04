Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске

Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске Новости
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Фронтмен групп Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске, которые были запланированы на декабрь текущего года.

Решение принято на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которую Россия проводит с 24 февраля. Обращаясь к россиянам, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью операции является защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду» на протяжении восьми лет.

МИД России подчеркнул, что оккупация Украинской территории исключена. В Минобороны добавили, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, а мирному населению в стране ничего не угрожает.

 
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