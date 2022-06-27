Линда Евангелиста вернулась в соцсети после неудачной бьюти-процедуры и показала новое фото

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Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста

После неудачной бьюти-процедуры супермодель 90-х Линда Евангелиста ушла из соцсетей и перестала появляться на публике, однако на днях она поделилась новым снимком — впервые за долгое время. Линда опубликовала в инстаграме* фотографию с друзьями, среди которых оказалась и ее давняя коллега и подруга Кристи Тарлингтон.

Лучший ужин с лучшими давними друзьями,

— подписала Евангелиста фотографию, сделанную в нью-йоркском ресторане Kappo Masa.



Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон с друзьями

Рядом с моделями на снимке — фотограф Инге Фонтейн и стилист Карлин Сер де Дюдзель.

Вот это девичник!

— прокомментировала кадр Синди Кроуфорд.

Карла Бруни написала:

О, девочки, хотела бы быть вместе с вами!

В комментариях вообще собрался весь свет модной индустрии эпохи первых супермоделей. Эмодзи-сердечки под фотографией поставили Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен, Амбер Валетта, Шалом Харлоу, Татьяна Патитц. Прокомментировали кадр также дизайнеры Марк Джейкобс, Джереми Скотт, Анна Суи, главред британского Vogue Эдвард Эннинфул и многие другие.

Линда Евангелиста в последние годы почти не появляется перед камерами. В феврале модель впервые показала публике последствия неудачно проведенной бьюти-процедуры CoolSculpting (избавление от локальных жировых отложений посредством воздействия низких температур). После курса процедур в 2015—2016 годах отдельные участки тела модели деформировались. Ей поставили диагноз “парадоксальная жировая гиперплазия” — редкий побочный эффект, которым страдает менее одного процента пациентов CoolSculpting. Сейчас 57-летняя Евангелиста судится с компанией, оказавшей услугу, и требует возмещения ущерба в размере 50 млн долларов.



Линда Евангелиста рассказала журналу People о последствиях неудачной косметической процедуры

В интервью для People Линда говорила, что старается вообще не смотреться в зеркало и в лишний раз не выходит из дома. В соцсетях Евангелиста тоже практически не публикует свежих фото, а вот архивные кадры размещает регулярно.



Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)