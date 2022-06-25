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Лина Арифулина рассказала, как Алексе удалось попасть на «Фабрику звезд»

Лина Арифулина рассказала, как Алексе удалось попасть на «Фабрику звезд»
ТАСС/Шеметов Максим

Певица Алекса оказалась на музыкальном проекте «Фабрика звезд» по блату. Об этом сообщила руководитель шоу Лина Арифулина.

Отец Алексы был руководителем крупной компании, и у него были возможности воплотить любое желание дочери. Арифулина рассказала, что Алекса была в числе фабрикантов, оказавшихся на проекте по блату. 

Руководитель шоу была постановщиком номеров артистов. Она отметила, что у некоторых участников был опыт работы на сцене, другим же только предстояло развиваться.

«Приводили своих, да. Алекса — это очевидный момент. Ее просто привели, это был как факт: вот будет Алекса — вся такая нимфа», — рассказала она в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

На «Фабрике звезд» артистка исполняла баллады. Также на проекте у нее завязались отношения с рэпером Тимати. После завершения «Фабрики звезд» пара распалась.

Алекса арифулина фабрика звезд
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