Лина Арифулина рассказала, как Алексе удалось попасть на «Фабрику звезд»

Певица Алекса оказалась на музыкальном проекте «Фабрика звезд» по блату. Об этом сообщила руководитель шоу Лина Арифулина.
Отец Алексы был руководителем крупной компании, и у него были возможности воплотить любое желание дочери. Арифулина рассказала, что Алекса была в числе фабрикантов, оказавшихся на проекте по блату.
Руководитель шоу была постановщиком номеров артистов. Она отметила, что у некоторых участников был опыт работы на сцене, другим же только предстояло развиваться.
«Приводили своих, да. Алекса — это очевидный момент. Ее просто привели, это был как факт: вот будет Алекса — вся такая нимфа», — рассказала она в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».
На «Фабрике звезд» артистка исполняла баллады. Также на проекте у нее завязались отношения с рэпером Тимати. После завершения «Фабрики звезд» пара распалась.