Лимитированные кроссовки из переработанных фаллоимитаторов продают в США за 130 долларов

Бренд Rose In Good Faith выпустил обувь из пены, изготовленной из переработанных бракованных фаллоимитаторов.
Это лимитированная коллекция. Модель Plastic Soul выпущена всего в 2000 экземплярах. Одна пара такой обуви стоит 130 долларов (около 7,5 тысячи рублей). В комплекте к кроссовкам идут стельки из натуральной пробки. Внутри обуви имеется подкладка из органического хлопка, отмечает Trend Hunter.
Известно, что фаллоимитаторы для кроссовок предоставила компания Doc Johnson. Изначально из игрушек для взрослых сделали миллиметровые кубики термопластичного эластомера. Впоследствии их смешали с пеной из полимера ЭВА.