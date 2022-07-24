Лимитированные кроссовки из переработанных фаллоимитаторов продают в США за 130 долларов

Это лимитированная коллекция. Модель Plastic Soul выпущена всего в 2000 экземплярах. Одна пара такой обуви стоит 130 долларов (около 7,5 тысячи рублей). В комплекте к кроссовкам идут стельки из натуральной пробки. Внутри обуви имеется подкладка из органического хлопка, отмечает Trend Hunter.