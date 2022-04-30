Лимаренко сообщил о крупном пожаре на сахалинской ГРЭС-2

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Пламя вспыхнуло на ГРЭС-2 (Сахалин), в данный момент огонь распространился с турбинного отделения на кровлю. Спасатели работают над ликвидацией пожара, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем профиле в соцсети.
Согласно отчету областного ГУ МЧС России, горящее здание удалось самостоятельно покинуть 30 сотрудникам. Известно, что в данный момент технологический процесс остановлен.
В компании «Сахалинэнерго» проинформировали, что возгорание произошло из-за отключения одного из турбогенераторов. Несмотря на это, энергоснабжение местных потребителей проходит в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало.
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