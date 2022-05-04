Лили Рейнхарт раскритиковала Ким Кардашьян и других звезд, которые худели специально для Met Gala

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Ким Кардашьян на Met Gala

Звезда “Ривердейла” Лили Рейнхарт резко высказалась о звездах, которые подают плохой пример своим поклонникам и голодают ради того, чтобы продемонстрировать на красной дорожке то или иное платье. В сторис в своем инстаграме* актриса раскритиковала интервью Ким Кардашьян для Vogue на Met Gala, в котором звезда реалити-шоу подробно рассказала о жесткой диете и изнурительных тренировках ради платья Мэрилин Монро.

В минувшие выходные Кардашьян стала звездой бала после того, как вышла на красную дорожку в том самом платье, в котором Монро пела песню Happy birthday, Mr. President Джону Кеннеди. Аренда платья обошлась Ким в пять миллионов долларов, а для того, чтобы надеть его, ей пришлось сильно похудеть. Так, Ким Кардашьян призналась, что полностью отказалась от углеводов, носила костюм-сауну и бегала на беговой дорожке. В результате ей удалось похудеть на семь килограммов за три недели.



Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро

Лили Рейнхарт возмутил поступок Ким и других знаменитостей, которые готовы на такие жертвы ради идеального образа на красной дорожке. Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью о том, как ты голодна, потому что не ела углеводов целый месяц… И все это ради того, чтобы влезть в чертово платье?

Это неправильно — открыто признаваться, что морила себя голодом ради Met Gala, когда ты прекрасно знаешь, что миллионы молодых женщин и мужчин смотрят на тебя и прислушиваются к каждому твоему слову. Рейнхарт обратилась к своим поклонникам и призвала поддерживать бодипозитив. Пожалуйста, перестаньте поддерживать этих глупых звезд, весь образ которых вращается вокруг их тел. Вообще-то я не злой человек, но токсичность этой индустрии иногда так доводит меня, что мне приходится высказываться в инстаграме*, чтобы справиться с гневом. Напомним, Лили Рейнхарт активно поддерживает бодипозитив и часто высказывается на эту тему в соцсетях. Сама актриса ранее признавалась, что у нее были комплексы из-за фигуры, из-за чего она чувствовала себя неуверенно на съемочной площадке во время съемок откровенных сцен.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией