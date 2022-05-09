Ликвидация трех самолетов ВСУ и перехват РСЗО «Смерч»: главное на Украине и в Донбассе за сутки

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В Одесской области ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты, а в районах Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч», “Народны Новости” публикуют главное из брифинга Минобороны России.
▪️ ракетами воздушного базирования ночью уничтожены у Попасной 2 пункта управления и украинская батарея «Градов”, у Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и техники, у Золотого РЛС контрбатарейной борьбы производства США
▪️ у Арциза в Одесской области ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты
▪️ авиацией поражены 52 района сосредоточения личного состава и техники, а также склад боеприпасов у Глухова
▪️ у Богодухова уничтожены 4 украинские установки РСЗО «Смерч” и 1 пусковая установка С-300.
▪️ за ночь российская ПВО сбила 3 украинских самолета: два МиГ-29 у Иверского и Новодонецкого в ДНР, один Су-25 у Погоновки в Харьковской области
▪️ у острова Змеиный уничтожены 3 украинских беспилотника, в том числе два «Байрактар-ТБ2»
▪️ в районах Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ранее сообщалось, что участники украинских националистических батальонов в День Победы пытаются наносить удары по Херсону. В городе слышны взрывы и работает система противовоздушной обороны (ПВО).