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    Ликвидация трех самолетов ВСУ и перехват РСЗО «Смерч»: главное на Украине и в Донбассе за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ликвидация трех самолетов ВСУ и перехват РСЗО «Смерч»: главное на Украине и в Донбассе за сутки

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

    В Одесской области ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты, а в районах Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч», “Народны Новости” публикуют главное из брифинга Минобороны России. 

    ▪️ ракетами воздушного базирования ночью уничтожены у Попасной 2 пункта управления и украинская батарея «Градов”, у Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и техники, у Золотого РЛС контрбатарейной борьбы производства США

    ▪️ у Арциза в Одесской области ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты

    MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
    MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

    ▪️ авиацией поражены 52 района сосредоточения личного состава и техники, а также склад боеприпасов у Глухова

    ▪️ у Богодухова уничтожены 4 украинские установки РСЗО «Смерч” и 1 пусковая установка С-300.

    ▪️ за ночь российская ПВО сбила 3 украинских самолета: два МиГ-29 у Иверского и Новодонецкого в ДНР, один Су-25 у Погоновки в Харьковской области

    ▪️ у острова Змеиный уничтожены 3 украинских беспилотника, в том числе два «Байрактар-ТБ2»

    ▪️ в районах Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

    Федеральное агентство новостей
    Федеральное агентство новостей

    Ранее сообщалось, что участники украинских националистических батальонов в День Победы пытаются наносить удары по Херсону. В городе слышны взрывы и работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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