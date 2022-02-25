Лидеры стран НАТО пересмотрят расстановку сил в Европе на фоне операции ВС РФ на Украине

Главы стран Североатлантического альянса заявили, что сделают выводы о расстановке своих сил в Европе из-за сложной ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию остановить спецоперацию в Донбассе, в то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за отсутствие реальных действий для разрешения кризиса на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины с целью защитить мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Это вынужденная мера, населению страны ничто не угрожает.

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