Глава Содружествам офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов выразил надежду на то, что новый спецпредставитель ООН в Центральноафриканской Республике сумеет покончить со злоупотреблениями своих специалистов в этой стране.
Иванов опубликовал обращение, приуроченное к Международному дню миротворцев ООН. Он отметил, что данная тема очень важна как для всей Африки, так и для ЦАР, где работает СОМБ. Лидер содружества напомнил, что свою деятельность в стране развернула и миссия Организации Объединенных Наций (МИНУСКА).
«В конце февраля в миссии ООН в ЦАР был назначен новый руководитель, несущий на себе большую ответственность за деятельность тысяч миротворцев и распределение этого огромного бюджета. Новым специальным представителем генсека ООН в ЦАР стала гражданка Руанды Валентин Ругвабиза. С момента вступления в должность госпожа Ругвабиза уже успела включиться в деятельность ООН на территории страны, посещая различные регионы и встречаясь с представителями правительства, общественности, СМИ и международного сообщества, например, с представителем нашей страны — послом Александром Бикантовым», — рассказал Иванов.
Глава СОМБ надеется, что новый лидер МИНУСКА сможет разобраться со злоупотреблениями и коррупцией, которые допускают миротворцы ООН в ЦАР, а также обеспечит исполнение их функций.
«Мы надеемся, что в дальнейшем МИНУСКА сосредоточится на решении задач, которые поставлены перед ней и благодаря этому в ЦАР окончательно воцарится мир, а миллиард долларов, который сейчас идет на содержание вооруженных людей в Центральноафриканской Республике, пойдет на развитие страны: строительство городов и инфраструктуры», — добавил он.
Ранее пост главы МИНУСКА занимал Манкер Ндиай. Сенегальский чиновник не сумел грамотно настроить работу миссии, в результате чего «голубые каски» стали фигурантами многочисленных преступлений, а криминогенная обстановка в ЦАР серьезно усугубилась. Ситуация в республике изменилась лишь после прибытия в страну российских инструкторов, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера». Именно их помощь помогла национальной армии ЦАР подавить деятельность основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».