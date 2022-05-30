Лидер СОМБ призвал главу МИНУСКА покончить с преступлениями миротворцев ООН в ЦАР

«В конце февраля в миссии ООН в ЦАР был назначен новый руководитель, несущий на себе большую ответственность за деятельность тысяч миротворцев и распределение этого огромного бюджета. Новым специальным представителем генсека ООН в ЦАР стала гражданка Руанды Валентин Ругвабиза. С момента вступления в должность госпожа Ругвабиза уже успела включиться в деятельность ООН на территории страны, посещая различные регионы и встречаясь с представителями правительства, общественности, СМИ и международного сообщества, например, с представителем нашей страны — послом Александром Бикантовым», — рассказал Иванов.