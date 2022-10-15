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Лидер рок-группы «Чайф» Шахрин оценил патриотизм песен певца SHAMAN

Лидер «Чайфа» Шахрин высказал отношение к уехавшей в Израиль Пугачевой
Global Look Press | Pravda Komsomolskaya

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что он слышал композиции певца SHAMAN и высоко оценил их патриотизм.

Песни Ярослава Дронова, известного фанатам как певец SHAMAN, своевременные и востребованные. Это подтверждает количество просмотров в Сети его видеоклипов, высказался по этому поводу фронтмен «Чайфа».

«Я слышал две его песни. Хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано», — цитирует свердловского рокера издание «КП-Екатеринбург».

Лидер «Агаты Кристи» Влад Самойлов ранее тоже высоко оценил творчество музыканта SHAMAN.

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