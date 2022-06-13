Лидер «Пивной партии» Влацни сообщил о планах баллотироваться в президенты Австрии

Выборы президента Австрии состоятся в 2022 году. Предположительно, голосование будет проходить в период с сентября по декабрь. Влацни предстоит борьба за высший государственный пост с действующим президентом республики Александром Ван дер Белленом, который рассчитывает на новый срок, передает RT.