Лидер «Пивной партии» Влацни сообщил о планах баллотироваться в президенты Австрии

Австрийский рок-музыкант, возглавляющий «Пивную партию» принял решение участвовать в президентских выборах. Об этом говорится в его распространенном заявлении.
По словам представителей политсилы, потенциальному кандидату сначала нужно собрать шесть тысяч заявлений в поддержку выдвижения.
«Поддержка среди населения большая и “Пивная партия” тоже выразила такое желание. Сегодня я объявляю: я следую этому зову», — сообщил Влацни.
Выборы президента Австрии состоятся в 2022 году. Предположительно, голосование будет проходить в период с сентября по декабрь. Влацни предстоит борьба за высший государственный пост с действующим президентом республики Александром Ван дер Белленом, который рассчитывает на новый срок, передает RT.