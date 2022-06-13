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Лидер «Пивной партии» Влацни сообщил о планах баллотироваться в президенты Австрии

Лидер «Пивной партии» Влацни сообщил о планах баллотироваться в президенты Австрии
pexels.com

Австрийский рок-музыкант, возглавляющий «Пивную партию» принял решение участвовать в президентских выборах. Об этом говорится в его распространенном заявлении.

По словам представителей политсилы, потенциальному кандидату сначала нужно собрать шесть тысяч заявлений в поддержку выдвижения.

«Поддержка среди населения большая и “Пивная партия” тоже выразила такое желание. Сегодня я объявляю: я следую этому зову», — сообщил Влацни.

Выборы президента Австрии состоятся в 2022 году. Предположительно, голосование будет проходить в период с сентября по декабрь. Влацни предстоит борьба за высший государственный пост с действующим президентом республики Александром Ван дер Белленом, который рассчитывает на новый срок, передает RT.

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