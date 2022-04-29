Лидер немецкой партии предложил обменять запуск «СП-2» на оплату газа в евро

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения “Северного потока — 2”. Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — заметил Крупалла.