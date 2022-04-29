Лидер немецкой партии предложил обменять запуск «СП-2» на оплату газа в евро

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«Альтернатива для Германии» выступила за запуск «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости.
Член комитета бундестага по международной политике Тино Крупалла полагает, что Берлин мог бы осуществить выгодный бартер, запустив трубопровод «Северный поток — 2», попросив за это право и дальше платить за поставки природного газа рублями.
Глава партии «Альтернатива для Германии» убежден, что введение в эксплуатацию замороженного газопровода очень важно для страны.
«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения “Северного потока — 2”. Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — заметил Крупалла.
Власти Германии после того, как Москва признала независимость ЛДНР, прекратили сертифицировать фактически готовый маршрут «Северный поток — 2». Как отмечала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, «проект фактически заморожен».