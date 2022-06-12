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Лидер КНДР заявил о полной поддержке Москвы в поздравлении по случаю Дня России

Лидер КНДР заявил о полной поддержке Москвы в поздравлении по случаю Дня России
Handout/AFLO/globallookpress

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил российскому лидеру Владимира Путин поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Ким Чен Ын от имени властей и народа КНДР направил теплые поздравления. Политик пожелал жителям России благополучия и процветания, а Путину – крепкого здоровья.

«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», – сказано в документе.

Глава Северной Кореи отметил, что отношения с Россией вступили в новую фазу после встречи лидеров во Владивостоке. По его словам, сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжит динамично развиваться.

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