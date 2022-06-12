Лидер КНДР заявил о полной поддержке Москвы в поздравлении по случаю Дня России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил российскому лидеру Владимира Путин поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Ким Чен Ын от имени властей и народа КНДР направил теплые поздравления. Политик пожелал жителям России благополучия и процветания, а Путину – крепкого здоровья.
«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», – сказано в документе.
Глава Северной Кореи отметил, что отношения с Россией вступили в новую фазу после встречи лидеров во Владивостоке. По его словам, сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжит динамично развиваться.