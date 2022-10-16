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Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков подарил жене леща

Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков подарил жене леща
wikipedia.org | Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0

Музыкант Сергей Жуков сделал необычный подарок жене певице Регине Бурд на день рождения, устроив вечеринку на свежем воздухе с копченой рыбой.

Знаменательный день семья решила отпраздновать, устроив вечеринку в городе Плес. Вместе с детьми и родителями лидер группы «Руки Вверх!» поздравил жену с днем рождения, а главным подарком для возлюбленной оказался закопченный на мангале лещ.

«Дышать холодным сырым осенним воздухом, собирать осенние листья в красивый букет, обниматься с близкими и запоминать эти простые моменты, хочется этого скромного счастья», — написала Бурд в соцсетях.

Напомним, бывшая солистка ВИА «Сливки» стала второй супругой Жукова. За 16 лет брака у звездной пары родились трое детей, младшему из которых в сентябре исполнилось восемь лет.

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